Três acusados associados à morte de Liam Payne, ex-vocalista dos One Direction

Uma pessoa que acompanhava Liam Payne é acusada de “o abandono de uma pessoa seguida de morte”. Um funcionário do hotel e uma terceira pessoa também foram acusados de fornecer drogas ao vocalista da extinta banda britânica One Direction.







"A conduta ilícita foi descoberta a a partir da qual três indeviduos foram acusadas de abandono de uma pessoa, seguida de morte, fornecimento e facilitação de narcóticos", avançou o procurador Andrés Madrea.







As autoridades argentinas estão a passar a pente fino os últimos dias de Payne que estava instalado no hotel CasaSur, em Buenos Aires.







Durante a investigação, a investigação forense encontrou substâncias no quarto do cantor e ainda objetos e móveis destruídos.





Foram também reportadas duas chamadas para os serviços de emergência feitas por funcionários do hotel onde foi referido de “tinham um hóspede que tinha tomado muitas drogas e álcool” e estava a “partir a sala toda”.





Nesta quinta-feira, o Ministério Público relatou que os testes toxicológicos feitos a Payne revelaram vestígios de álcool, cocaína e um antidepressivo, referentes às últimas 72 horas antes de morrer.





Um exame post-mortem determinou a causa de morte do cantor como tendo sofrido "múltiplos traumas" e “hemorragia interna e externa". Os médicos forenses que realizaram a autópsia afirmam que os ferimentos eram consistentes com a queda da varanda do hotel.







De acordo com as autoridades, os relatórios médicos também sugeriram que Payne pode ter caído em estado de semi ou total inconsciência por não ter "adotado postura para se proteger durante a queda".







Para se esclarecer as circusntâncias da morte do artista, o computador portátil de Payne que se encontava partido e outros dispositivos estão apreendidos para investigação. Foram ainda realizadas nove incursões a várias casas na cidade de Buenos Aires.

O Ministério Público acrescentou que examinou mais de 800 horas de imagens de vídeo de câmeras de segurança no hotel e em vias públicas, e ainda imagens do telemóvel do cantor. Recebeu também dezenas de testemunhos de funcionários do hotel, familiares, amigos e profissionais médicos.







Payne tinha 31 anos. Morreu a 16 de outubro depois de cair de uma varanda do terceiro andar. O corpo do cantor foi entregue à família na quarta-feira para ser transportado para o Reino Unido.