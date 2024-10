Trump com líderes religiosos e Harris de regresso ao Michigan

Trump vai discursar num comício na Universidade de Georgia, em Atlanta, depois de ter reunido com cerca de mil líderes religiosos, onde aproveitará para pedir a ajuda das comunidades de várias crenças com implantação no sul dos Estados Unidos.

De acordo com a direção de campanha republicana, o candidato deverá "falar sobre a importância de estar ao lado dos princípios bíblicos, nestes tempos delicados".

Esta será a segunda presença de Trump na Georgia no espaço de uma semana, comprovando a importância que o candidato republicano está a dar a este estado, onde as sondagens revelam que todos os desfechos eleitorais são ainda possíveis.

A poucos metros das iniciativas de campanha de Trump estará o seu candidato a vice, JD Vance, que falará na Baixa de Atlanta perante uma plateia de empresários e líderes de organizações industriais da região.

Kamala Harris regressa ao Michigan, outro dos estados pendulares que poderá decidir o resultado das eleições presidenciais de 05 de novembro, para mais um comício onde aparecerá acompanhada de estrelas do mundo do espetáculo.

Hoje, será a vez deestar ao lado da campanha democrata a cantora Maggie Rogers, uma artista que começou a dar nas vistas no final da passada década e que nos últimos anos tem abraçado algumas causas políticas, que servem de base à sua adesão à candidatura de Kamala Harris, em particular a igualdade de género e o combate contra a violência doméstica.

O candidato democrata à vice-presidência, Tim Walz, viaja hoje desde Las Vegas, no Nevada, para o Wisconsin, para iniciativas de campanha em Manitowoc e Waukesha, antes de se juntar a Harris no palco do comício em Ann Arbor, no Michigan.

A estratégia das duas candidaturas, para a semana que hoje se inicia é gastar todos os esforços (e dólares) nos estados cruciais, insistindo nas principais bandeiras de campanha e dirigindo as mensagens para nichos eleitorais que os estudos de mercado dizem ainda poder estar indecisos, em particular os mais jovens e as mulheres.