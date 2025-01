Trump visita zonas de fogos de Los Angeles

Esta é a primeira viagem oficial fora de Washington de Trump, que tomou posse na segunda-feira, e acontece num momento em que o novo líder da Casa Branca está publicamente em desacordo com o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom.Na quarta-feira, na primeira entrevista após a tomada de posse, dada ao canal de televisão conservador Fox News,Desde 7 de janeiro, cerca de 200 incêndios já forçaram a retirada de mais de 150.000 pessoas, devastaram milhares de hectares e mobilizaram milhares de bombeiros para combater as chamas.A principal causa da propagação dos fogos são os chamados ventos de Santa Ana, que podem atingir velocidades superiores a 150 quilómetros por hora, com correntes de ar sobreaquecido que sopram do interior do país em direção à costa da Califórnia.