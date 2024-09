Turquia formaliza pedido de adesão aos BRICS

Em conferência de imprensa, Ömer Çelik, porta-voz do Partido da Justiça e Desenvolvimento (o AKP de Erdogan), garantiu que “o processo está em andamento” e recordou que “o presidente afirmou diversas vezes que queremos ser um membro” do bloco de países emergentes. “A Turquia quer participar em todas as plataformas importantes, incluindo os BRICS”.





Está assim confirmada oficialmente a informação avançada na segunda-feira pela Bloomberg.





Há dois meses, em julho, o presidente turco garantia que “não consideramos os BRICS como uma alternativa a qualquer outra estrutura”, sendo que a Turquia ainda é oficialmente candidato à adesão à União Europeia. As declarações de Erdogan foram proferidas após a Rússia ter, em junho, manifestado apoio ao interesse turco em juntar-se ao bloco de países emergentes.





Criado em 2009 com quatro membros (Brasil, China, Índia e Rússia), o bloco alargou com a adesão à África do Sul em 2010 e desde então para outros países, incluindo o Egito e o Irão.







vai ser discutido numa