Ucrânia abateu cinco mísseis e 60 drones durante ataque noturno da Rússia

"Na noite de 26 para 27 de agosto de 2024, as tropas de engenharia de rádio da Força Aérea detetaram e rastrearam 91 naves de ataque inimigas", disse o comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, em comunicado no Telegram.





Entre os mísseis lançados pela Rússia estão três mísseis hipersónicos Kinzhal que não puderam ser intercetados, segundo a Força Aérea ucraniana. A dimensão dos ataques desta terça-feira e o seu impacto total não foram conhecidos de imediato, mas a Força Aérea ucraniana disse ter registado o lançamento de vários grupos de drones e a descolagem de campos de aviação russos de bombardeiros estratégicos Tu-85 e aviões interoceptores supersónicos MiG-31.

que visavam a capital ucraniana, afirmou a administração militar da região no Telegram.

O último ataque mortal a Kiev tinha sido a 8 de julho, quando um míssil russo atingiu um centro pediátrico, matando cerca de 40 pessoas.

Kryvyi Rih, Kiev e as regiões central e oriental da Ucrânia estiveram sob alerta de ataques aéreos durante a maior parte da noite.Segundo Serhiy Lisak, governador da região de Dnipropetrovsk, onde Kryvyi Rih está localizada, dois civis ainda podem estar sob os escombros do hotel, e cinco pessoas ficaram feridas. Seis lojas, quatro prédios e oito carros também ficaram danificados, acrescentou.

Em Zaporizhzhia, quatro pessoas ficaram feridas durante a noite, avançou Ivan Fedorov, governador da região de Zaporizhzhia, no Telegram. O ataque com um drone Shahed destruiu várias habitações na região.



Segundo dia de ataques massivos

Váriosmilitares russos consideram os ataques de Moscovo como um “ato de retaliação” pela surpreendente incursão da Ucrânia no território da Rússia - a primeira ação deste tipo desde a Segunda Guerra Mundial.O Ministério da Defesa russo disse que seus ataques na segunda-feira atingiram “todos os alvos designados” na infraestrutura de energia da Ucrânia.

Desde o início da sua invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia tem bombardeado regularmente as infraestruturas energéticas do país vizinho, obrigando as autoridades russas a racionar a eletricidade, especialmente durante os períodos de maior calor.