UE envia diplomata à Síria para estabelecer primeiro contacto

"Encarreguei um diplomata de alto nível para viajar até Damasco para estabelecer contacto com a liderança e com a população", disse a ex-primeira-ministra da Estónia à entrada para uma reunião ministerial em Bruxelas, a primeira enquanto chefe da diplomacia europeia.

Sem indicar o nome da pessoa escolhida para ir até à capital da Síria dialogar com o movimento que derrubou o regime sírio, Kaja Kallas advogou que ainda é cedo para apontar um caminho nas relações entre a UE e a Síria.

O Hayat Tahrir al-Sham, movimento, que fez cair o regime ditatorial de mais de cinco décadas de Bashar al-Assad, é considerado uma organização terrorista pela União Europeia, uma vez que era um afiliado da Al-Qaida.

A queda do regime sírio e as implicações geopolíticas para o Médio Oriente são uma das matérias a abordar pelos governantes do bloco político-económico europeu na reunião de hoje, a última de 2024, em Bruxelas, capital da Bélgica e cidade onde estão sediadas as instituições europeias.