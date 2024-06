UE sanciona seis pessoas e três empresas por financiarem Hamas e Jihad Islâmica

Em comunicado, o Conselho da UE indicou que as empresas em causa - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd., Larrycom for Investment Ltd. e Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada -, são detidas por Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, baseado no Sudão e que está sujeito a medidas restritivas da UE desde janeiro de 2024.

Todas as três entidades foram relacionadas com o portefólio de investimentos do Hamas e serviram como empresas de fachada para facilitar os fluxos financeiros deste movimento islamita palestiniano, segundo o Conselho.

Quanto aos indivíduos listados, são Jamil Yusuf Ahmad Aliyan, um funcionário da Jihad Islâmica e líder da Fundação Muhjat AlQuds, uma organização financiada pelo Irão e cuja principal missão é fornecer apoio financeiro às famílias de combatentes e prisioneiros deste movimento, indica o mesmo comunicado.

O Conselho sancionou ainda Ahmed Sharif Abdallah Odeh, que lidera as atividades de investimento estrangeiro do Hamas e é acionista e membro do conselho de várias empresas de fachada do Hamas; Zuheir Shamlakh, um facilitador financeiro e cambista que permite transferências financeiras do Irão para o Hamas; e Ismail Barhoum, membro do `Bureau` Político do Hamas, que dirige a Associação de Instituições de Caridade do Hamas, supervisionando 400 instituições de caridade e canalizando fundos para o grupo islamita.

O Conselho incluiu também Ali Morshed Shirazi, um alto funcionário do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica -- Força Quds (IRGC-QF), que é chefe do Escritório do Ramo Palestiniano operando fora do Líbano, e Maher Rebhi Obeid, membro do `Bureau` Político do Hamas desde 2010, responsável por dirigir os agentes terroristas do Hamas na Cisjordânia.

Com as listagens de hoje, um total de 12 indivíduos e três entidades são sancionados no âmbito de medidas restritivas contra o Hamas e a Jihad Islâmica.

Os visados estão sujeitos a um congelamento de bens, sendo-lhes vedada a disponibilização de fundos ou recursos económicos, direta ou indiretamente. Aplica-se ainda uma proibição de viajar para a UE.

Na cimeira que decorreu esta quinta-feira, o Conselho Europeu congratulou-se com a adoção da Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas -- prevendo um acordo de cessar-fogo em três fases, iniciativa do Presidente norte-americano, Joe Biden.

O Conselho apelou ainda à plena aplicação dos termos da proposta de cessar-fogo sem demora e sem condições, o que conduziria a um cessar-fogo imediato em Gaza, à libertação de todos os reféns, a um aumento significativo e sustentado do fluxo de assistência humanitária em Gaza, e um cessar-fogo duradouro e o fim da crise, com os interesses de segurança de Israel e a segurança dos civis palestinos assegurados.

A UE reiterou o seu empenhamento inabalável numa paz duradoura e sustentável, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com base na solução de dois Estados, com o Estado de Israel e um Estado da Palestina independente, democrático, contíguo, soberano e viável, vivendo lado a lado em paz, segurança e reconhecimento mútuo, refere ainda o comunicado divulgado hoje.