Um dos últimos sobreviventes chineses do Massacre de Nanjing morre aos 99 anos

O Centro de Memória das Vítimas do Massacre de Nanjing afirmou, em comunicado, que a morte de Zhou fixa em 32 o número de sobreviventes do massacre, cometido pelas tropas japonesas no final de 1937.

Zhou Zhilin, nascido em 1925, tinha 12 anos na altura do ataque e, segundo o seu testemunho, conseguiu esconder-se junto a um lago com o tio, que acabou por ser executado pelos soldados japoneses com uma baioneta.

O então jovem Zhilin salvou-se fingindo-se de morto.

Os relatos destas vítimas foram incluídos em 2015 no Registo da Memória do Mundo da Unesco.

Outros dois sobreviventes do Massacre de Nanjing, Liu Suzhen e Chen Guixiang, morreram este ano, em março passado, com 99 anos de idade.

Em 13 de dezembro de 1937, o Exército japonês invadiu Nanjing e, nas seis semanas seguintes, as suas forças queimaram e pilharam, violaram em massa dezenas de milhares de mulheres e mataram entre 150.000 e 340.000 pessoas, de acordo com diferentes fontes históricas.

Todos os anos, nesta data, a China comemora o seu próprio "holocausto" no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial com uma cerimónia no Memorial às Vítimas do Massacre de Nanjing perpetrado pelos invasores japoneses.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu grande parte do território chinês, onde cometeu graves crimes de guerra, tais como massacres sistemáticos de civis, experiências com armas biológicas e a utilização de mulheres chinesas como "escravas sexuais" por oficiais do Exército japonês.

Pequim tem criticado frequentemente Tóquio por adotar o que considera ser uma posição revisionista sobre a invasão.