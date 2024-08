Uma cruz no X. Venezuela bloqueia rede social

Num discurso transmito pela televisão estatal, na noite de quinta-feira, Nicólas Maduro acusou Elon Musk de ter encenado um “ataque” à reeleição presidencial e garantiu que a autoridade eleitoral do país, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, foi alvo de um "ataque informático" durante as eleições.



O presidente venezuelano anunciou que a rede social X vai ser “bloqueada”, uma vez que “Elon Musk é o dono do X “Ele violou as regras ao incitar ao ódio, ao fascismo, à guerra civil, à morte, ao confronto com os venezuelanos, e violou todas as leis venezuelanas”. e violou todas as regras”.





Estas declarações são o mais recente capítulo de uma batalha virtual entre os dois homens e que começou antes das presidenciais de julho. Então, Elon Musk escreveu no X que apoiava a principal oposição de Maduro. Musk escreveu que “é o momento de o povo da Venezuela poder ter um futuro melhor”.





No entanto, assim que foi declarada a reeleição, o dono da rede social X (antigo Twitter) escreveu uma mensagem a denunciar uma alegada "fraude eleitoral por parte de Maduro", "vergonha para o ditador Maduro".



As acusações não ficaram por aqui e Elon Musk comparou a inteligência de Maduro à de um burro. “O povo da Venezuela está farto deste palhaço”, atirou.





The people of Venezuela have had enough of this clown 🤡 https://t.co/uolxvGFdwU — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024



A vitória de Maduro não é reconhecida por vários países e tem incendiado protestos e desencadeado uma onda de repressão da oposição venezuelana. Nas últimas semanas, centenas de pessoas foram detidas pelas forças de segurança da Venezuela.





A votação, realizada a 28 de julho, foi descrita como "antidemocrática" por observadores independentes e a principal oposição afirmou ter provas de que o seu candidato, Edmundo González, venceu por ampla margem.



O Centro Carter, que acompanhou o ato eleitoral a convite do Governo venezuelano, garante que a eleição “não cumpriu os padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada democrática”. Além disso, refutou a alegação de Maduro de ter havido um ataque informático: “Não há qualquer evidência” de ter havido um ataque informático".







Em Caracas, na noite de quinta-feira, centenas de pessoas fizeram uma vigília e pediram a libertação de vários presos políticos.







Foto: Anadolou via AFP Foto: Anadolou via AFP



Pelas contas dos opositores do presidente, desde as eleições que reelegeram Nicolás Maduro mais de 2.500 pessoas foram presas.