Unicef lança concurso de emergência para compra de vacinas

"O concurso visa assegurar a receção de vacinas mpox para entrega aos países mais afetados, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) ou com os Centros Africanos de Controlo de Doenças (CDC)", anunciou a Unicef em comunicado.

De acordo com a agência das Nações Unidas, vão ser estabelecidos acordos de fornecimento com os fabricantes, de modo a que as vacinas sejam compradas e enviadas o mais rapidamente possível, assim que os parceiros tenham garantido o financiamento e os requisitos necessários para as receber.

Na República Democrática do Congo, uma das áreas mais afetadas pela doença, foram reportados, este ano, mais de 18.000 casos suspeitos de mpox e 629 mortes.