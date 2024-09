Verão 2024 foi o mais quente alguma vez registado na Europa e a nível global

, refere o relatório do Copernicus, o Programa da União Europeia de Observação da Terra.Segundo os dados apresentados,Além disso, foi o 13º mês, num período de 14 meses, em que “a temperatura média global do ar na superfície excedeu 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais”.Ainda a nível global, a temperatura média dos últimos 12 meses – de setembro de 2023 a agosto de 2024 – foi também “a mais alta já registada para qualquer período de 12 meses”: esteve 0,76ºC acima da média de 1991-2020 e 1,64ºC acima da média pré-industrial.Já a nível europeu, o Programa Copernicus constatou queContudo,Já fora do continente europeu, as temperaturas ficaram mais acima da média em regiões como o leste da Antártida, no Texas, no México, no Canadá, no nordeste da África, Irão, China, no Japão e na Austrália. Mas ficaram abaixo da média no “extremo leste da Rússia e Alasca, no leste dos Estados Unidos, em partes do sul da América do Sul, no Paquistão e no Sahel”.

Verão mais seco na Europa

A par das altas temperaturas, o Programa Copernicus apresentou também dados hidrológicos:Contudo, regiões mais na costa norte da Europa continental, por exemplo, registaram-se precipitações acima da média e, em alguns casos, houve inundações e danos., adianta ainda o documento.Agosto de 2024 foi, no entanto, mais chuvoso do que a média “no leste da América do Norte (parcialmente relacionado ao furacão Debby), Rússia central, leste da China e leste da Austrália”. Também o “subcontinente indiano foi atingido por chuvas de monções e pelo ciclone Asna” e as chuvas fortes provocaram “inundações no Sudão, Etiópia e Eritreia”.O clima foi mais seco, durante o mês passado, foi registado no México e no sul da América do Norte, em regiões da Rússia, na China e na maior parte da América do Sul e do sul da África, com incêndios florestais no Canadá, na Sibéria e no Brasil.

Temperaturas recorde do “verão boreal”



Chama-se ao verão do hemisfério norte do planeta de “verão boreal”, que começa com o solstício de verão em junho e termina com o equinócio de outono em setembro.De acordo com o relatório do Programa Copernicus,No caso concreto da Europa, a temperatura média no verão este ano foi a mais elevada para a estação:Este verão foi predominantemente mais chuvoso do que a média no oeste e no norte da Europa. Já na região do Mediterrâneo e da Europa Oriental registaram-se condições mais secas do que a média durante toda a temporada.As informações sobre registos e impactos nacionais são baseadas em relatórios nacionais e regionais, analisado pelo Programa Copernicus - componente do programa espacial da União Europeia, com financiamento da UE, e é principal programa de observação da Terra, que opera por meio de seis serviços temáticos: Atmosfera, Mar, Terra, Mudanças Climáticas, Segurança e Emergência.