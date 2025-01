Vietname condena a três anos de prisão advogado por críticas `online` à justiça

Trien, que foi suspenso da Ordem dos Advogados desde a detenção, em junho, foi acusado ao abrigo de um artigo do código penal frequentemente usado para silenciar a dissidência, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos.

O artigo 331 do código penal pune com até sete anos de prisão aqueles que "abusem das liberdades democráticas para prejudicar os interesses do Estado".

Pelo menos 24 pessoas foram condenadas ao abrigo desse artigo em 2024, disse a organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW).

Os juízes explicaram que as três publicações em causa, partilhadas entre abril e maio, incluíam "conteúdo não confirmado", que "afetou a reputação dos tribunais e do presidente do Supremo Tribunal pessoalmente".

Trien, de 65 anos e número dois da Ordem dos Advogados do Vietname entre 2013 e 2018, fundou o escritório de advocacia "Vi Dan" ("Para o Povo") e defendeu ativistas em casos sensíveis, como o confisco de terras.

No Facebook, Trien acusou o presidente do Supremo Tribunal de impedir as famílias dos arguidos de comparecerem nos julgamentos e os jornalistas e advogados de gravarem vídeos em tribunal, disse a HRW.

A condenação de Trien pode ter um "efeito assustador na população em geral", alertou, antes do início do julgamento, o Project 88, um grupo que defende a liberdade de expressão no Vietname.

O Vietname é um dos países mais repressivos do mundo no que diz respeito à liberdade de imprensa e de expressão e mantém 200 ativistas políticos na prisão, de acordo com o Project 88.

No final de outubro, a justiça do Vietname condenou a 12 anos de prisão o ativista e `blogger` Duong Thai Van, que terá sido repatriado à força da Tailândia em 2023, informaram organizações de defesas dos direitos dos jornalistas.

"A dura sentença imposta a Duong Van Thai é grotesca e escandalosa, especialmente no meio de alegações de que foi raptado na Tailândia e enviado à força para o Vietname para um julgamento injusto", disse o porta-voz do Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) para o Sudeste Asiático, Shawn Crispin.

O julgamento contra o ativista, acusado de "preparar, divulgar ou propagar informações, documentos e objetos com a intenção de se opor ao Estado da República Socialista do Vietname", decorreu na quarta-feira num único dia, à porta fechada, num tribunal de Hanói, disse o CPJ, num comunicado.

Este crime é frequentemente utilizado pelas autoridades vietnamitas para reprimir os dissidentes políticos.

Duong Van Thai fugiu para a Tailândia em 2018 por temer represálias pelas suas publicações nas redes sociais a criticar o regime vietnamita e era reconhecido como refugiado pelas Nações Unidas desde 2020.