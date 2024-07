ABC com Ademar León e Marítimo SAD com Ystads IF HF na Liga Europeia de andebol

Os jogos da primeira mão da ronda inaugural da segunda maior prova europeia de clubes, no qual os dois clubes lusos começam em casa, terão lugar em 31 de agosto ou 01 de setembro e os da segunda decorrerão uma semana depois, em 07 ou 08 de setembro.



Também incluídos na Liga Europeia, mas já inseridos na fase de grupos e isentos da qualificação, encontram-se o FC Porto, que esta temporada falhou a participação na Liga dos Campeões, que irá contar com o Sporting, campeão nacional, e com o Benfica.



Em femininos, o sorteio da Taça Europeia ditou que a ADA São Pedro do Sul vai defrontar o HK Slovan Duslo Sala (Eslováquia) o Madeira SAD o Anagennisi Artas (Grécia) e o Colégio de Gaia o KHF Samadrexha (Kosovo).



Os jogos da primeira mão da prova, com ADA São Pedro Sul e Colégio de Gaia a jogarem em casa e Madeira SAD fora, terão lugar em 05 ou 06 de outubro e a segundo decorrerá uma semana depois, em 12 ou 12 de outubro.



Na Liga Europeia, a equipa feminina do Benfica vai enfrentar as espanholas do Super Amara Bera Bera na segunda ronda de qualificação, com a primeira mão em casa, em 05 ou 06 de outubro, e a segunda fora, em 12 ou 13 de outubro.



Caso ultrapasse o primeiro adversário, o Benfica - que na última época atingiu as meias-finais da prova - junta-se às 15 equipas apuradas para a terceira ronda de qualificação e terá pela frente as polacas do MKS Lublin, em novembro.