ACR. Primeiras equipas apuradas para a Final Four da Taça de Portugal

O andebol em cadeira de rodas apurou as primeiras duas equipas para a Final Four da Taça de Portugal, a ter lugar no próximo mês de maio.Este fim de semana, nas meias finais realizadas no Pavilhão CSS Pinhal de Frades, no Seixal, o confronto em ACR4 ( quatro jogadores) entre a ADP Porto e o Clube Naval Setubalense ditou um resultado de 2-0 para a formação nortenha.Na outra partida, que opôs o Independente Futebol Clube Torrense e a Casa Povo São Bartolomeu Messines, o resultado foi igual, com a equipa "verde e branca" do Torrense a qualificar-se.Em ACR6 (seis jogadores), vitória clara para a ADP Porto sobre a formação do Sado por 19-7.Também nesta vertente ACR6, a equipa de Seixal (Torrense) venceu folgadamente a Casa Povo São Bartolomeu Messines por 17-8.

Resultados em ACR4: