Afonso Eulálio mantém-se em segundo no AlUla Tour a uma etapa do final

Malucelli impôs-se ao sprint no final dos 184 quilómetros entre o Winter Park e Shalal Sijyat Rocks, batendo o compatriota Jonathan Milan (Lidl-Trek), o vencedor das duas primeiras tiradas da prova saudita.



O terceiro foi o neerlandês Frits Biesterbos (Picnic PostNL), com Afonso Eulálio a chegar também no pelotão, com as mesmas 03:30.43 horas do vencedor.



Na véspera da derradeira etapa, que vai ligar a cidade de Alula ao alto de Harrat Uwayrid no total de 163,9 quilómetros, o corredor da Figueira da Foz, de 24 anos, conservou o segundo lugar da geral, que é comandada por Yannis Voisard (Tudor).



O suíço tem apenas quatro segundos de vantagem sobre Eulálio, que enverga a camisola da juventude, e seis sobre o colombiano Sergio Higuita (XDS Astana), que é terceiro.