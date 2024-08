Alemã Varfolomeev confirma estatuto de estrela na ginástica rítmica

Nascida na Rússia, mas a viver na Alemanha, com os avós, desde os 12 anos, Varfolomeev ascendeu ao topo da modalidade nos Mundiais de 2023, em Valência (Espanha), onde conquistou cinco medalhas de ouro, e em Paris confirmou o estatuto de estrela maior da modalidade.



A atleta germânica bateu a búlgara Boryana Kaleyn e a italiana Sofia Raffaeli, segunda e terceira classificadas, respetivamente, num pódio que teria forçosamente de ser diferente de Tóquio2020, uma vez que as três medalhadas na capital japonesa não competiram em Paris.



Varfolomeev sucedeu na galeria de campeãs olímpicas a Linoy Ashram, a primeira israelita a conquistar o ouro na ginástica rítmica, que esteve presente em França, como treinadora de Daria Atamanov, a qual não conseguiu imitar a compatriota e terminou no quinto lugar.



No concurso geral por equipas, a regularidade das ginastas chinesas foi premiada com o lugar mais alto do pódio, à frente de Israel, que foi segundo colocado e também ostenta um título olímpico, e da Itália, terceira e ainda à procura da primeira medalha de ouro na modalidade.



A China sucedeu à Bulgária, que se ficou pelo quarto posto, enquanto a Rússia, apesar de ter sido impedida pelo Comité Olímpico Internacional (COI) de participar na 33.ª edição dos Jogos Olímpicos, devido à guerra na Ucrânia, continua destacada na liderança do quadro global de medalhas.



Quadro de medalhas na ginástica rítmica:



- Ginástica rítmica, concurso completo individual (fem):



OURO: Darja Varfolomeev (ALE).



PRATA: Boryana Kaleyn (BUL).



BRONZE: Sofia Raffaeli (ITA).



- Ginástica rítmica, concurso completo por equipas (fem):



OURO: China.



PRATA: Israel.



BRONZE: Itália.