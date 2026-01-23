Alemanha-Portugal fechou com golo "ilegal"

Em comunicado, o organismo prestou esclarecimentos sobre o último lance do encontro, que deveria ter sido repetido a cinco segundos do fim, numa altura em que a seleção nacional perdia por um golo, instantes depois de Martim Costa ter reduzido para 31-30.



“Aos 59:55 minutos, um jogador alemão [Justus Fischer] executou a reposição de bola após um golo de Portugal. Dois jogadores da Alemanha [Miro Schluroff e Renars Uscins] cruzaram a linha central antes do apito do árbitro e o último recebeu a bola no seguimento e marcou”, enquadrou.



A EHF frisou que, “embora a repetição da reposição fosse o procedimento correto”, isso não afetaria os alemães, que estavam com a posse da bola.



“Esta situação não era passível de revisão, uma vez que não se enquadra nas disposições do nono artigo do regulamento da Federação Internacional de Andebol (IHF), que incluem decisões sobre livres de sete metros, castigos ou que possam levar a uma mudança da posse de bola”, lembrou.



A comitiva portuguesa contestou a decisão dos árbitros suecos Mirza Kurtagic e Mattias Wetterwik logo após o final do jogo de abertura do Grupo I da Ronda Principal do Europeu, com a EHF a pronunciar-se horas depois.



“Este último golo deles pode ser importante. Dois atletas da Alemanha estavam completamente do outro lado do campo antes de o árbitro apitar para a reposição, mas é o que é”, lamentou o lateral esquerdo Martim Costa, em declarações aos jornalistas no fim da partida, disputada em Herning, na Dinamarca.



Concluída a primeira de quatro jornadas, Portugal ocupa a quarta posição, com os mesmos dois pontos da campeã europeia França, segunda classificada, da Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã olímpica, terceira, e da Noruega, quinta, todos a dois da Alemanha, líder isolada, numa tabela culminada pela Espanha, sexta e última, ainda sem pontos.



Portugal está atrás da França e da Dinamarca por causa da diferença de golos, primeiro critério de desempate durante a Ronda Principal, com os gauleses e os escandinavos a terem apenas um de avanço face aos lusos.



Após a derradeira jornada, o maior número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas que estiverem igualadas passa a ser o fator prioritário, seguido do saldo de golos e dos tentos marcados nessas partidas em questão.



A 17.ª edição do Campeonato da Europa decorre até 01 de fevereiro, sob coorganização de Dinamarca, Noruega e Suécia, com Portugal a participar pela nona vez, e quarta seguida, em fases finais da principal competição continental de seleções, tendo como melhor resultado o sexto lugar atingido em 2020.