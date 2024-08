Alemão Kukuk vence nos saltos de obstáculos na despedida do hipismo

Os três cavaleiros foram os únicos a conseguir um desempenho impecável no exigente percurso de 15 obstáculos, atrás do parque do Palácio de Versalhes, e tiveram que decidir entre eles os lugares do pódio durante uma ronda de 'play-off', com o germânico, de 34 anos, 13.º do ranking mundial, a levar a melhor.



Na sela do cavalo Checker 47, Kukuk não derrubou nenhum obstáculo e alcançou o tempo de 38,34 segundos, enquanto Guerdat e van der Vleuten cometeram ambos erros.



A final ficou marcada pela queda aparatosa do número um do mundo e grande favorito do evento, Henrik von Eckermann. O cavaleiro sueco perdeu o controlo do cavalo King Edward após o oitavo obstáculo e bateu contra um poste de cronometragem, deixando o local a pé, ao lado de seu cavalo.



O cavaleiro português Duarte Seabra competiu nesta categoria na segunda-feira, montado em Dourados 2, mas falhou a final ao terminar a qualificação abaixo dos 30 primeiros.



Seabra, de 39 anos e estreante em Jogos Olímpicos, completou a prova com oito pontos, resultantes de duas penalizações, e com o tempo final de 76,27 segundos.



Na sexta-feira, o Reino Unido conquistou o 'ouro' nos saltos de obstáculos por equipas, com os cavaleiros Scott Brash, Harry Charles e Ben Maher a superarem os rivais dos Estados Unidos (Karl Cook, Laura Kraut, Mclain Ward) e da França (Simon Delestre, Julien Epaillard, Olivier Perreau).



No domingo, a cavaleira alemã Jessica von Bredow-Werndl venceu a prova de dressage individual, montada em TSF Dalera BB, com nota final de 90.093, que permitiu à número um do ranking mundial manter o título olímpico conquistado em Tóquio2020.



A sua compatriota Isabell Werth, com a égua Wendy, teve uma nota de 89.614 e arrecadou o segundo lugar do pódio, naquela que foi a sua 14.ª medalha olímpica, oito das quais de ouro.



O 'bronze' foi para a britânica Charlotte Fry (88.971), emparelhada com o garanhão Glamourdale.



Refira-se que Isabell Werth, de 55 anos, que disputou os seus primeiros Jogos em Barcelona em 1992, tem agora um total de oito medalhas de ouro, tendo conquistado no sábado mais um título de campeã olímpica na prova de dressage de equestre por equipas, onde contou com os parceiros Jessica von Bredow-Werndl e Frederic Wandres.



Atrás da Alemanha ficaram a Dinamarca (Daniel Bachmann Andersen, Cathrine Laudrup-Dufour, Nanna Skodborg Merrald) e o Reino Unido (Charlotte Fry, Carl Hester, Becky Moody), nos segundo e terceiro lugares, respetivamente.



A 'tripla' de cavaleiros portugueses que participou na prova de dressage por equipas não conseguiu atingir a final da competição, concluindo no 12.º lugar.



Rita Ralão Duarte, montando Irão, obteve 68.261 pontos, a melhor pontuação dos três cavaleiros lusos, mas os 201.801 pontos alcançados pela equipa portuguesa foram insuficientes para garantir um lugar entre os 10 conjuntos apurados para a final.



Numa qualificação em que os dois melhores cavaleiros de cada um dos seis grupos garantia a presença na final individual, aos quais se juntavam os seis melhores resultados, António do Vale, montando Fine Fellow - H, que rendeu João Moreira devido a um problema de saúde do seu cavalo, foi o primeiro a competir, terminando no oitavo posto do Grupo B, com 66.910 pontos.



Maria Caetano, em Hit Plus, a única lusa com experiência olímpica, competiu no Grupo C e terminou a sua prestação igualmente no oitavo lugar, com 66.630.



Nota para a bicampeã olímpica de Londres2012 e Rio2016, Charlote Dujardin, que desistiu antes do início das provas após a divulgação de um vídeo que mostrava a britânica a maltratar um durante um treino.



Nas provas do concurso completo, o título olímpico individual foi para o alemão Michael Jung, seguido pelo australiano Christopher Burton e pela britânica Laura Collett, enquanto que, por equipas, o 'ouro' foi para o Reino Unido (Rosalind Canter, Laura Collett, Tom Mcewen), a 'prata' para a França (Karim Florent Laghouag, Stephane Landois, Nicolas Touzaint) e o 'bronze' para o Japão (Ryuzo Kitajima, Yoshiaki Oiwa, Toshiyuki Tanaka, Kazuma Tomoto).



O cavaleiro português Manuel Grave fraturou a clavícula na queda que sofreu na prova de cross do concurso completo de equestre de Paris2024, na sua estreia nos Jogos Olímpicos.



Depois de ter concluído o dressage no 59.º lugar, com 40,90 pontos de penalização, Manuel Grave foi vítima de uma queda quando tentava ultrapassar um dos obstáculos do percurso no Palácio de Versalhes e despediu-se de Paris2024 feliz pela experiência mas triste pelo desfecho, como o próprio resumiu à agência Lusa.



- Saltos de obstáculos (individual):



OURO: Christian Kukuk (ALE).



PRATA: Steve Guerdat (SUI).



BRONZE: Maikel Van Der Vleuten (HOL).



- Saltos de obstáculos (equipas):



OURO: Grã-Bretanha (Scott Brash, Harry Charles, Ben Maher).



PRATA: Estados Unidos (Karl Cook, Laura Kraut, Mclain Ward).



BRONZE: França (Simon Delestre, Julien Epaillard, Olivier Perreau).



- Dressage (individual)



OURO: Jessica von Bredow-Werndl (ALE).



PRATA: Isabell Werth (ALE).



BRONZE: Charlotte Fry (GB).



- Dressage (equipas):



OURO: Alemanha (Jessica Von Bredow-Werndl, Frederic Wandres, Isabell Werth).



PRATA: Dinamarca (Daniel Bachmann Andersen, Cathrine Laudrup-Dufour, Nanna Skodborg Merrald).



BRONZE: Grã-Bretanha (Charlotte Fry, Carl Hester, Becky Moody).



- Concurso completo (individual):



OURO: Michael Jung (ALE).



PRATA: Christopher Burton (AUS).



BRONZE: Laura Collett (GB).



- Concurso completo (equipas):



OURO: Grã-Bretanha (Rosalind Canter, Laura Collett, Tom Mcewen).



PRATA: França (Karim Florent Laghouag, Stephane Landois, Nicolas Touzaint).



BRONZE: Japão (Ryuzo Kitajima, Yoshiaki Oiwa, Toshiyuki Tanaka, Kazuma Tomoto).