Alexandre Amorim bate recorde nacional dos 50 metros bruços

Amorim, do Vitória de Guimarães, melhorou em 11 centésimos o melhor registo português, que havia fixado há 11 dias no Open de Portugal, com um tempo que lhe valeu o quinto lugar na final B da distância, na Suécia.

De resto, o luso nascido em 1999 conseguiu também mínimos para o Europeu de piscina curta, de 02 a 07 de dezembro deste ano, na Polónia.