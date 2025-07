Almeida está "desapontado" com desistência mas acredita no triunfo de Pogacar

"Não era esta a forma que eu tinha pensado terminar este Tour. Saio triste e desapontado com o sucedido. Dei tudo o que tinha, mas chega a um ponto em que temos de ouvir o nosso corpo", assumiu o corredor da UAE Emirates, em declarações enviadas aos jornalistas portugueses pela sua assessoria de imprensa.

O quarto classificado do Tour2024 abandonou no decurso da etapa de hoje da `Grande Boucle`, quando estavam decorridos 89 quilómetros dos 174,1 quilómetros entre Chinon e Châteauroux.

Na sexta-feira, o português de 26 anos ficou envolvido numa queda a pouco mais de seis quilómetros do final dos 197 entre Saint-Malo e o Muro da Bretanha, fraturando uma costela e ficando com escoriações profundas no corpo.

"Resta-me recuperar agora e descansar, curar as feridas. E, depois, pensar nos próximos objetivos", acrescentou o ciclista de A-dos-Francos, que tem previsto participar na Volta a Espanha, entre 23 de agosto e 14 de setembro.

Um dos candidatos ao pódio da 112.ª Volta a França, o melhor voltista português da atualidade é o primeiro favorito a desistir, com o seu abandono a ser uma "grande perda" para a UAE Emirates, como admitiu o camisola amarela, Tadej Pogacar.

"Sinto que, embora deixe já a equipa nesta primeira parte da corrida, fiz um bom trabalho e saio orgulhoso do que fiz e da equipa. Desejo-lhes toda a sorte até ao final, sei que temos capacidade para ganhar o Tour", afirmou o luso de 26 anos, que foi eleito melhor gregário da primeira semana do Tour.

Após a nona etapa, `Pogi`, que é o campeão em título e procura o quarto triunfo na geral da prova francesa, tem 54 segundos de vantagem para o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), com o francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) a fechar o pódio, a 01.11 minutos.

"Infelizmente, não vou poder fazer parte disso até ao fim, mas acho que está tudo bem encaminhado e temos uma equipa forte para alcançar a vitória nesta Volta a França", concluiu o único português a terminar no top 5 das três grandes Voltas -- foi terceiro no Giro2023 e quarto na Vuelta2022.