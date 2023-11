Alpes franceses acolhem JO de Inverno em 2030

Ao mesmo tempo, o COI decidiu dar um prazo (até 2027) à Suíça para "afinar" o seu projeto olímpico. Caso o consiga, aquele país albergará os Jogos de Inverno de 2038.A Comissão Executiva do organismo considerou que as candidaturas de Suíça e Suécia eram “tecnicamente muito fortes”, mas não tinham o respaldo governamental necessário.O projeto francês, que se baseia em 95% de estruturas já existentes, estende-se de Nice ao Grand-Bornand, locais que distam cerca de 500 quilómetros, tendo também como palcos Courchevel-Méribel, o Val d'Isère, La Clusaz, com a Aldeia Olímpica baseada em Nice.Já em relação a Salt Lake City2034, o COI explicou que a cidade norte-americana foi eleita para dar vida às instalações construídas para os Jogos de Inverno de 2002 e porque tinha um “formidável apoio governamental”, de acordo com o responsável pelos desportos de inverno daquele organismo, o austríaco Karl Stoss.