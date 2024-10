Américo Soares preside à Federação de squash

“O nosso objetivo será preparar os nossos atletas no sentido de ficarem capazes de conseguirem o ingresso nos Jogos Olímpicos de Los Angeles2028”, perspetivou o novo presidente em declarações à agência Lusa.



Américo Soares, que foi eleito em lista única, em Assembleia geral no sábado, sucede na presidência da federação de squash a Luís Ferreira, que atingiu o limite de três mandatos e transita nestes órgãos sociais para a presidência da MAG.



A qualificação olímpica ainda não tem os critérios definidos, o que, segundo Américo Soares, deverá acontecer até final do ano, e então será possível avaliar o melhor caminho a seguir e num momento em que são 500 os atletas filiados.



“A competir temos cerca de 500 atletas, no entanto praticantes regulares em Portugal estimamos que sejam cinco mil. Portanto, temos algumas expectativas, temos atletas que estão muito motivados para trabalhar para chegarem aos Jogos Olímpicos de Los Angeles”, disse.



Os objetivos para o quadriénio 2024/2028 passam também por “melhorar o nível técnico e tático dos atletas” e “capacitar mais os clubes” para poderem receber torneios e organizações, numa modalidade que vive dentro dos clubes e que é preciso dar a conhecer mais ao público.



“Temos algumas estatísticas que nos mostram que um atleta quando entra dentro de um 'court' cerca de 90% acaba por querer repetir a experiência. Portanto, é um desporto atrativo”, argumentou o novo presidente.



O novo presidente é acompanhado nos órgãos sociais por Luís Ferreira, mas também Rita Duarte na liderança do Conselho de Justiça, Paulo Sá Rodrigues no Conselho Fiscal, Augusto Paulo no Conselho de Disciplina e José Oliveira Martins no Conselho de arbitragem.