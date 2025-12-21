Ana Marinho sétima no crosse de Venta de Baños

Uma semana depois de ter sido 49.ª na prova de sub-23 dos Europeus de corta-mato, em Lagoa, Ana Marinho, do São Salvador do Campo, terminou no sétimo lugar na emblemática prova de crosse da localidade espanhola de Palencia, com o tempo de 38.24 minutos.

Kiptoo venceu a prova masculina, em 31.43, impondo-se ao sprint ao marroquino Aferdi Abderrahmane, segundo classificado, em 31.44, enquanto Dorcus Chepkwmoi dominou a corrida feminina, terminando em 36.09, com 57 segundos de vantagem sobre a espanhola María Forero, que se sagrou campeã europeia de sub-23 nesta especialidade.