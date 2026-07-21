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Andebol do Benfica contrata sueco Bogojevic, terceiro reforço do dia
O Benfica contratou o lateral-esquerdo sueco William Bogojevic, que assinou contrato até 2028 e constitui o terceiro reforço da equipa de andebol anunciado hoje pelo clube lisboeta, que se sagrou campeão português pela última vez em 2008.
Bogojevic, de 29 anos, que representava os alemães do DHfK Leipzig, pretende “conquistar o maior número possível de títulos” no Benfica, terceiro classificado da Liga portuguesa na época passada, atrás do campeão Sporting e do FC Porto.
“Escolhi o Benfica, porque é um grande clube. Sinto que aqui existe uma verdadeira mentalidade vencedora e uma ambição constante de conquistar títulos. Quero fazer parte desse percurso e foi por isso que escolhi o Benfica”, disse Bogojevic, em declarações publicadas no sítio oficial do clube na Internet.
Os ‘encarnados’ sagraram-se pela última vez campeões nacionais há 18 anos, numa altura em que Bogojevic ainda não tinha iniciado a carreira profissional, no IK Savehof, ao serviço do qual conquistou o título sueco, o único na carreira do lateral-esquerdo sueco, que passou também por Bjerringbro-Silkeborg, da Dinamarca, e Pick Szeged, da Hungria.
Durante aquele período, o rival FC Porto sagrou-se 11 vezes campeão português e o Sporting cinco vezes, entre as quais nas últimas três temporadas, enquanto o ABC conquistou um título nacional. Os ‘dragões’ e os ‘leões’ lideram a galeria de troféus, com 24 cada, enquanto o Benfica totaliza sete.
“Tudo o que sei é que este é um clube enorme. Sente-se isso assim que se entra. Há uma verdadeira cultura de vitória. Basta olhar à volta e ver todos os troféus para perceber a grandeza do Benfica”, observou Bogojevic.
A aquisição de Bogojevic foi a terceira anunciada hoje pelo Benfica, que às 10:00 publicou no sítio oficial a contratação do ponta-esquerda internacional norueguês Sindre Heldal, de 27 anos, e às 12:00 a do lateral francês Aurélien Padolus, de 29 anos, ambos até 2028, tal como o sueco, cujo anúncio foi efetuado às 16:00.
“Escolhi o Benfica, porque é um grande clube. Sinto que aqui existe uma verdadeira mentalidade vencedora e uma ambição constante de conquistar títulos. Quero fazer parte desse percurso e foi por isso que escolhi o Benfica”, disse Bogojevic, em declarações publicadas no sítio oficial do clube na Internet.
Os ‘encarnados’ sagraram-se pela última vez campeões nacionais há 18 anos, numa altura em que Bogojevic ainda não tinha iniciado a carreira profissional, no IK Savehof, ao serviço do qual conquistou o título sueco, o único na carreira do lateral-esquerdo sueco, que passou também por Bjerringbro-Silkeborg, da Dinamarca, e Pick Szeged, da Hungria.
Durante aquele período, o rival FC Porto sagrou-se 11 vezes campeão português e o Sporting cinco vezes, entre as quais nas últimas três temporadas, enquanto o ABC conquistou um título nacional. Os ‘dragões’ e os ‘leões’ lideram a galeria de troféus, com 24 cada, enquanto o Benfica totaliza sete.
“Tudo o que sei é que este é um clube enorme. Sente-se isso assim que se entra. Há uma verdadeira cultura de vitória. Basta olhar à volta e ver todos os troféus para perceber a grandeza do Benfica”, observou Bogojevic.
A aquisição de Bogojevic foi a terceira anunciada hoje pelo Benfica, que às 10:00 publicou no sítio oficial a contratação do ponta-esquerda internacional norueguês Sindre Heldal, de 27 anos, e às 12:00 a do lateral francês Aurélien Padolus, de 29 anos, ambos até 2028, tal como o sueco, cujo anúncio foi efetuado às 16:00.
(Com Lusa)