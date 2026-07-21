Andebol do Benfica contrata sueco Bogojevic, terceiro reforço do dia





(Com Lusa)

Bogojevic, de 29 anos, que representava os alemães do DHfK Leipzig, pretende “conquistar o maior número possível de títulos” no Benfica, terceiro classificado da Liga portuguesa na época passada, atrás do campeão Sporting e do FC Porto.“Escolhi o Benfica, porque é um grande clube. Sinto que aqui existe uma verdadeira mentalidade vencedora e uma ambição constante de conquistar títulos. Quero fazer parte desse percurso e foi por isso que escolhi o Benfica”, disse Bogojevic, em declarações publicadas no sítio oficial do clube na Internet.Os ‘encarnados’ sagraram-se pela última vez campeões nacionais há 18 anos, numa altura em que Bogojevic ainda não tinha iniciado a carreira profissional, no IK Savehof, ao serviço do qual conquistou o título sueco, o único na carreira do lateral-esquerdo sueco, que passou também por Bjerringbro-Silkeborg, da Dinamarca, e Pick Szeged, da Hungria.Durante aquele período, o rival FC Porto sagrou-se 11 vezes campeão português e o Sporting cinco vezes, entre as quais nas últimas três temporadas, enquanto o ABC conquistou um título nacional. Os ‘dragões’ e os ‘leões’ lideram a galeria de troféus, com 24 cada, enquanto o Benfica totaliza sete.“Tudo o que sei é que este é um clube enorme. Sente-se isso assim que se entra. Há uma verdadeira cultura de vitória. Basta olhar à volta e ver todos os troféus para perceber a grandeza do Benfica”, observou Bogojevic.A aquisição de Bogojevic foi a terceira anunciada hoje pelo Benfica, que às 10:00 publicou no sítio oficial a contratação do ponta-esquerda internacional norueguês Sindre Heldal, de 27 anos, e às 12:00 a do lateral francês Aurélien Padolus, de 29 anos, ambos até 2028, tal como o sueco, cujo anúncio foi efetuado às 16:00.