Andebol/Mundial: Hungria vence Islândia com reviravolta e está apurada

A seleção de andebol da Hungria venceu hoje por 30-28 a Islândia, no fecho da segunda jornada do Grupo D do Mundial, em Kristianstad, na Suécia, que conta com Portugal, vencedor por 32-24 perante a Coreia do Sul.