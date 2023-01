Portugal vence Coreia do Sul no Mundial de andebol

A Coreia do Sul, orientada pelo ex-técnico nacional Rolando Freitas, rápida e agressiva defensivamente, colocou sempre dificuldades a Portugal, que voltou a não poder contar com o selecionador Paulo Pereira, que cumpriu o segundo dos dois jogos de castigo.Portugal, que chegou ao intervalo a vencer por 15-12, sentiu algumas dificuldades no início da segunda parte, em que não conseguiu parar os ataques da seleção sul-coreana, voltando ao controlo do jogo nos 15 minutos finais, em que esteve em destaque na baliza Manuel Gaspar.A seleção portuguesa entrou bem na partida, com o guarda-redes Miguel Espinha em bom plano, e com uma sólida atitude defensiva, que lhe permitia lançar com sucesso letais contra-ataques, chegou à vantagem de cinco golos aos 9-4.O selecionador da Coreia do Sul, o português Rolando Freitas, foi obrigado a solicitar paragem de tempo para travar o ímpeto luso e ‘afinar’ a sua equipa e daí resultou um parcial de 2-1, que levou o marcador para 10-6.Portugal sofreu uma dupla exclusão em poucos segundos, perdendo por dois minutos os seus pivôs Aléxis Borges e Luís Frade, e disso tirou partido a seleção sul-coreana para reduzir para dois golos de diferença aos 10-8, com um parcial de 3-0.O encontro passou por um período de equilíbrio, em que a seleção portuguesa, a cometer erros de ataque e a falhar nas opções de finalização, permitiu aos sul-coreanos manterem-se à distância média de dois golos (11-9, 12-10, 13-11).Miguel Martins e Leonel Fernandes abriram a margem para quatro golos nos minutos finais da primeira parte (15-11), mas um golo de Kim Yeonbin no derradeiro segundo reduziu a diferença da Coreia do Sul para três ao intervalo (15-12).A seleção asiática, rápida nas transições e trocas de bola, e com uma defesa mais agressiva e um ataque mais eficaz, fez um parcial de 4-2 no início da segunda parte, que levou o encontro para a diferença mínima de um golo aos 17-16.Miguel Martins, com dois golos, repôs a diferença em três golos aos 19-16, mas a seleção sul-coreana, apoiada pelo público presente no pavilhão, a maioria dos quais adeptos da Islândia, subiu de rendimento e reduziu para a margem mínima aos 21-20.Nos 15 minutos finais da partida, a seleção portuguesa voltou a assumir o controlo do jogo e, depois de Manuel Gaspar evitar por duas vezes o empate, aos 23-22 e 24-23, disparou para uma confortável vantagem dos 25-24 para os 32-24, com um parcial de 7-0.O lateral André Gomes, com oito golos, e o lateral Leonel Fernandes, com cinco, foram os jogadores em destaque na concretização, enquanto na seleção sul-coreana esse papel pertenceu a Lee Hyeonsik, com quatro.Portugal volta a jogar na segunda-feira com a Hungria, Seleção que garantiu hoje o apuramento para a 'main round' (fase principal) ao bater a Islândia , obtendo assim a segunda vitória em outros tantos jogos disputados. Para a próxima etapa da competição apuram-se os três melhores classificados do grupo.Jogo na Kristianstad Arena.Portugal – Coreia do Sul, 32-24.Ao intervalo: 15-12.Sob a arbitragem de Ivan Pavicevic e Milos Raznatovic (Montenegro) as equipas alinharam e marcaram com:- Portugal (32): Miguel Espinha Ferreira, Leonel Fernandes (5), André Gomes (8), Aléxis Borges (1), Rui Silva (2), Francisco Costa (2) e António Areia. Jogaram ainda Alexandre Cavalcanti (4), Luís Frade (2), Victor Iturriza, Miguel Martins (3), Pedro Portela (3), Fábio Magalhães (1), Diogo Branquinho (1) e Manuel Gaspar (g.r.).Treinador: Paulo Fidalgo (adjunto).- Coreia do Sul (24): Kim Donguk, Kang Jeongu (3), Jang Donghyun (3), Ha Minho (1), Ha Taehyun, Lee Hyeonsik (4) e Park Seung (2). Jogaram ainda Ku Changeun (1), Park Youngjun (1), Jo Taehun (3), Kim Yeonbin (3), Kim Jinyoung (3), Kim Gimin, Lee Yoseb e Park Jaeyong (g.r.).Treinador: Rolando Freitas.Assistência: cerca de 3.000 espetadores.





(Com Lusa)