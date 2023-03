Ângelo Girão suspenso por cinco jogos por agressão

Ângelo Girão foi castigado com cinco jogos de suspensão pelos incidentes ocorridos em 29 de janeiro último, antes de um dérbi lisboeta, no Pavilhão João Rocha, segundo o acórdão do CD da FPP, a que a Lusa teve acesso.



O guarda-redes leonino deixou o rinque e dirigiu-se ao balneário do Benfica, enquanto a equipa encarnada iniciava o período de aquecimento, e “agrediu Lucas Ordoñez na zona do pescoço e dos antebraços por intermédio do stick de que se fazia acompanhar", lê-se no documento.



Ainda de acordo com o acórdão, enquanto agredia e insultava Ordoñez, Girão proferia expressões ameaçadoras: "Isto não é a Argentina" e "dei-te duas, ainda falta uma".



No dia seguinte ao jogo, referente à 15.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins, que o Benfica venceu por 3-1, os encarnados anunciaram a apresentação de uma queixa-crime contra o guarda-redes e capitão da equipa do Sporting, por este motivo.



Na ocasião, o emblema das "águias" explicou que, no final da partida, a Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou Ângelo Girão, Lucas Ordoñez e um terceiro elemento da equipa técnica do Benfica “como testemunha do sucedido”.



Após 23 jornadas, o Benfica lidera o campeonato, com 60 pontos, mais cinco do que o Sporting.