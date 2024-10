António Barros é o novo presidente da Federação de Vela

”, enalteceu à agência Lusa.António Barros, que liderava a lista B, foi eleito com 61,05% dos votos, recebendo 58 contra 35 do até agora presidente, líder da lista A.”, enumerou.O novo presidente da Federação Portuguesa de Vela notou que, durante a campanha, a sua candidatura marcou “muita diferença” ao procurar a proximidade com os delegados.António Barros, de 48 anos, fazia parte da direção do atual presidente, sendo responsável pelos pelouros da comunicação, imagem, marketing e patrocínios da federação.Barros, que contará na sua direção com os antigos velejadores olímpicos Nuno Barreto, Sara Carmo e José Pedro Monteiro, quer tentar ‘envolver’ a elite da vela nacional no seu projeto.





Projetos para o futuro



“Portugal tem muitos e bons velejadores e muitos e bons treinadores, nomeadamente alguns deles de outras equipas olímpicas que estão lá fora. Isto é sempre uma coisa difícil, porque é um patamar de qualidade muito alto que eles têm e nós temos, obviamente, diferentes contextos, mediante o nosso país, de investimento. Mas a nossa ideia é tentar envolvê-los numa outra fase”, assumiu.



Essa outra fase passaria, por exemplo, pela existência de “estágios regionais e nacionais com jovens velejadores de diferentes classes de formação”, em que esses velejadores, nomeadamente os antigos olímpicos, poderiam passar “o know-how que têm” e que tem estado a ser exportado lá para fora.



Sobre os Jogos Olímpicos Los Angeles2028, António Barros destacou a juventude dos velejadores que estiveram em Paris2024, sem querer, contudo, antecipar metas como medalhas.



“Temos uma equipa olímpica na sua globalidade muito boa e que vai continuar para Los Angeles e, portanto, se eles continuarem a desenvolver o trabalho que têm desenvolvido até aqui, podem chegar a Los Angeles e realmente estarem a ser candidatos a ganhar uma medalha”, pontuou.



O novo presidente da Federação Portuguesa de Vela quis ainda destacar outra prioridade para o seu mandato, em que terá João Roncon Spratley como presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ponciano Oliveira na presidência do Conselho Fiscal, Hugo Barrier Henrique no Conselho de Disciplina, Mariana Almada no Conselho de Justiça e Jorge Cruz no Conselho de Arbitragem.



“A vela adaptada é um dos desportos mais inclusivos que existe. Qualquer pessoa com capacidade pode fazer vela adaptada e, portanto, nós queremos neste mandato fazer um investimento e queremos valorizar e fazer projetos com a vela adaptada para chegarmos ao final do mandato e termos muito mais gente a fazer vela adaptada”, concluiu.