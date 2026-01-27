António Salvador quer "fortalecer cultura interna" do Sporting de Braga

“Para estar no Sporting Clube de Braga não basta ser bom, não basta ter qualidade. Para se ser um ‘Gverreiro’ de Ouro, também é preciso ter compromisso, ter rigor e mentalidade. É preciso ser Braga”, afirmou o dirigente.



António Salvador reforçou: “Temos de fortalecer a nossa cultura interna. Estar no Braga, ser do Braga, implica a adesão a pilares que são inegociáveis. Só é do Braga quem tem ousadia, bravura, exigência, rigor e identidade”, frisou, notando que isso implica “assumir um compromisso maior e absoluto com o clube, com a cidade e com a comunidade, sendo Braga a 100%”.



Na cerimónia, marcaram presença, entre outras personalidades, o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, o presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Reinaldo Teixeira.



Entre os prémios atribuídos, o médio Rodrigo Zalazar foi considerado o futebolista do ano e João Moutinho recebeu o prémio de 'Gverreiro' de Ouro e Mérito.



José Manuel Fernandes, atual ministro da Agricultura e antigo presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting de Braga, recebeu o galardão 'Gverreiro' de Honra.

