Armand Duplantis pode repetir prémio de atleta do ano nos prémios Laureus

Campeão do mundo e grande dominador do salto com vara, Duplantis, que bateu quatro vezes o recorde do mundo em 2025, é um dos grandes candidatos a receber o prémio para atleta masculino, na gala que se realiza em 20 de abril, em Madrid, podendo ser o primeiro a recebê-lo dois anos seguidos, depois do tenista sérvio Novak Djokovic (2015 e 2016).



O ciclista esloveno Tadej Pogacar, campeão do mundo e da Europa e vencedor da Volta à França, é outro dos principais nomes na lista de candidatos, na qual está também o espanhol Marc Márquez, campeão do mundo de MotoGP, que pode ser o primeiro motociclista a vencer os Laureus.



Os restantes nomeados são o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, que dominaram o ténis em 2025, e o futebolista francês Ousmane Dembelé, decisivo na carreira do Paris Saint-Germain e já galardoado com a Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA.



Na lista de candidatas ao prémio de atleta feminina há apenas uma anterior vencedora, a espanhola Aitana Bonmatí, que, tal como Dembelé, também venceu a Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA.



A norte-americana Melissa Jefferson-Wooden tornou-se apenas a segunda mulher a conseguir a ‘triple crown’ em Mundiais de atletismo, ao vencer os 100, os 200 e os 4x100 metros em Tóquio, onde a compatriota Sydney McLaughlin-Levrone bateu o recorde dos campeonatos no 400 metros e ainda venceu os 4x400 metros, e a queniana Faith Kipyegon, noemada pela terceira vez seguida, conquistou o quarto título consecutivo nos 1.500.



A fechar o lote de nomeadas estão a nadadora norte-americana Katie Ledecky, que, com mais dois títulos, chegou às 30 medalhas em Mundiais, e a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial de ténis.



As nomeadas a equipa do ano são a seleção feminina inglesa de futebol, campeã europeia, a equipa europeia que venceu a Ryder Cup de golfe, a seleção feminina de críquete da Índia, a escuderia de Fórmula 1 McLaren, os Oklahoma City Thunder, campeões da liga norte-americana de basquetebol (NBA), e o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões de futebol.



Pela primeira vez campeão do mundo de Fórmula 1, o britânico Lando Norris encabeça a lista de revelações do ano, na qual estão também o futebolista francês Désiré Doué, o tenista brasileiro João Fonseca, o basquetebolista canadiano Shai Gilgeous Alexander, o britânico Luke Littler (dardos) e a nadadora chinesa Yu Zidi, que, aos 12 anos, é a mais nova nomeada da história.



O surfista brasileiro Yago Dora, o ultramaratonista espanhol Kilian Jornet, a snowboarder norte-americana Chloe Kim, a skater brasileira Rayssa Leal, a surfista australiana Molly Picklum e o ciclista britânico Tom Pidcock são os nomeados para atleta de desportos de ação.



Vencedor da Volta a Itália e entretanto retirado, o ciclista britânico Simon Yates é um dos nomeados para regresso do ano, juntamente com a tenista Amanda Anisimova, o ciclista colombiano Egan Bernal, o golfista norte-irlandês Rory McIlroy, a atleta venezuelana Yulimar Rojas e a futebolista Leah Williamson.



Os nadadores Gabriel Araújo (Brasil), Simone Barlaam (Itália) e David Kratochvíl (República Checa), as atletas Catherine Debrunner (Suíça) e Kiara Rodríguez (Equador) e a norte-americana Kelsey DiClaudio (hóquei no gelo) são os candidatos ao prémio para atleta com deficiência.

