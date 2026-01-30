Associação de Coimbra adia todos os jogos de futebol e futsal no fim de semana
Todos os jogos de futebol e de futsal que estavam agendados para o fim de semana foram adiados no distrito de Coimbra, informou hoje a Associação de Futebol.
Contactada pela agência Lusa, fonte da Associação de Futebol de Coimbra confirmou que todos os jogos foram adiados, em todos os escalões.
"Não sabemos ainda as novas datas, porque é necessário o acordo dos clubes. Os jogos podem ser distribuídos pela próxima semana", esclareceu.
Já hoje de manhã, a Académica de Coimbra apelou, na sua página da rede social Facebook, à colaboração da população para contribuir para a construção de uma barreira de proteção com sacos de areia, como medida preventiva e de salvaguarda das infraestruturas da Academia Briosa XXI.
O apelo surgiu depois de terem tido indicações de que o caudal do Rio Mondego poderá voltar a subir de forma significativa, colocando em risco a academia.
"As equipas já se encontram no local a preparar os trabalhos. Sempre que possível, solicita-se que tragam sacos e/ou areia, de forma a reforçar a capacidade de resposta no terreno", indicou.
No distrito há registo de inúmeros prejuízos em instalações desportivas como no Ribeirense, Sourense ou Pereira.
A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.
Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.