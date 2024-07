Atleta lusa Jieni Shao avança para a segunda ronda no ténis de mesa

Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, foi a primeira portuguesa em prova no ténis de mesa, derrotando a luxemburguesa Sarah de Nutte (91.ª), pelos parciais de 11-7, 11-9, 5-11, 7-11, 11-8 e 11-5, em 52 minutos.

Na próxima ronda, a mesatenista portuguesa joga com a austríaca Sofia Polcanova (23.ª) ou a mexicana Arantxa Cossio Aceves (105.ª).