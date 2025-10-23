Atleta queniana Ruth Chepngetich suspensa três anos por doping

"A AIU suspendeu Ruth Chepngetich por três anos, a partir de 19 de abril de 2025, pela presença e uso de uma substância proibida", referiu o organismo em comunicado.



De acordo com a AIU, Chepngetich afirmou inicialmente não conseguir explicar o teste positivo, mas, em "31 de julho, alterou a sua versão, recordando-se de ter adoecido dois dias antes do controlo” e de “ter tomado medicamentos pertencentes à sua empregada doméstica, sem verificar se continham substâncias proibidas”.



A agência acrescenta que, devido a essa “imprudência”, a atleta foi inicialmente sancionada com quatro anos de suspensão, dois acima da pena mínima prevista. Contudo, por ter reconhecido a infração, a sanção foi reduzida para três anos.



A AIU informou ainda que todas as conquistas e recordes obtidos por Chepngetich antes da recolha da amostra, em 14 de março, serão mantidos.



Em outubro de 2024, a atleta queniana estabeleceu um novo recorde mundial da maratona, ao concluir a prova em 2:09.56 horas, melhorando a anterior melhor marca em quase dois minutos.

