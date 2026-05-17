Avaria rouba vitória a Max Verstappen nas 24 Horas de Nürburgring

Verstappen, que fez equipa com Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer, chegou a ter cerca de 30 segundos de vantagem mas, a três horas do final da prova, a transmissão traseira direita cedeu devido a um problema num rolamento da roda.



O Mercedes teve de ir às boxes, perdendo muito tempo com a reparação.



Desta forma, a vitória sorriu ao outro Mercedes, pilotado por Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin.



A marca germânica não vencia esta prova desde 2016, quando já também tinha contado com Engel.



O português Guilherme Oliveira (Mercedes) terminou em 29.º, a uma volta dos vencedores.