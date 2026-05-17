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Avaria rouba vitória a Max Verstappen nas 24 Horas de Nürburgring
O neerlandês Max Verstappen (Mercedes), quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, perdeu hoje o que parecia uma vitória certa nas 24 Horas de Nürburgring, na Alemanha, devido a uma avaria a três horas do fim.
Verstappen, que fez equipa com Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer, chegou a ter cerca de 30 segundos de vantagem mas, a três horas do final da prova, a transmissão traseira direita cedeu devido a um problema num rolamento da roda.
O Mercedes teve de ir às boxes, perdendo muito tempo com a reparação.
Desta forma, a vitória sorriu ao outro Mercedes, pilotado por Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin.
A marca germânica não vencia esta prova desde 2016, quando já também tinha contado com Engel.
O português Guilherme Oliveira (Mercedes) terminou em 29.º, a uma volta dos vencedores.
O Mercedes teve de ir às boxes, perdendo muito tempo com a reparação.
Desta forma, a vitória sorriu ao outro Mercedes, pilotado por Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin.
A marca germânica não vencia esta prova desde 2016, quando já também tinha contado com Engel.
O português Guilherme Oliveira (Mercedes) terminou em 29.º, a uma volta dos vencedores.