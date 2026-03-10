Ayuso já lidera o Paris-Nice após contrarrelógio por equipas conquistado pela INEOS

A formação britânica – mais concretamente Kévin Vauquelin – percorreu os 23,5 quilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire e Pouilly-sur-Loire em 26.40 minutos, sendo dois segundos mais rápida do que Ayuso e 11 do que a Decathlon.



Ao contrário da maioria das provas, em que o tempo fecha quando três ciclistas cortam a meta, no Paris-Nice a classificação no contrarrelógio por equipas é baseada no registo do primeiro dos seus corredores a concluir a tirada.



Por isso, hoje, durante a terceira etapa, assistiu-se a uma inusitada cena: já em destaque na véspera, Daan Hoole deixou para trás o seu líder Nicolas Prodhomme para garantir à Decathlon o melhor tempo até então.



O solitário neerlandês foi quatro segundos mais rápido do que o coletivo da Visma-Lease a Bike, mas a sua estratégia foi ‘copiada’ por Juan Ayuso. O espanhol foi lançado por Mathias Vacek, ‘sprintou’ até à meta e fechou o registo da sua Lidl-Trek em 26.42 minutos.



Unida até aos derradeiros metros, a INEOS chegou à meta a conta-gotas, com Kévin Vauquelin a ser o primeiro a passar o risco e a estabelecer o melhor tempo da jornada, falhando, contudo, o ‘assalto’ à camisola amarela, agora no corpo do vencedor da Volta ao Algarve.



O espanhol lidera a geral com dois segundos de vantagem sobre o francês da INEOS, que está à frente do seu colega britânico Oscar Onley, terceiro a três.



Campeão em título da Vuelta, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) é sétimo, a 17 segundos de Ayuso, numa classificação em que Ivo Oliveira é 101.º, depois de a sua UAE Emirates ter sido apenas oitava no ‘crono’ de hoje, a 37 segundos.



Na quarta-feira, a montanha surge na quarta etapa do Paris-Nice, com a meta a coincidir com uma contagem de primeira categoria em Uchon, após 195 quilómetros desde Bourges.