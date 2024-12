Badminton. Berenguer e Batalha nos "oitavos" do Euro sub-19

Prematuramente campeão nacional absoluto, com apenas 16 anos, o madeirense Tiago Berenguer superou o belga Raphael Maho por claro 2-0, com os parciais de 21-2 e 21-11: o campeão europeu sub-15 vai defrontar esta terça-feira o lituano Domas Paksys.



Santiago Batalha também venceu por 2-0, neste caso o inglês James Song, consumado em 21-18 e 21-15: o sueco Romeo Makboul vai ser o próximo rival.



Maria Wilkinson e Mafalda Avelino já tinham sido afastadas na primeira ronda do quadro de 128, tal como aconteceu quando participaram juntas em pares femininos.



Em pares masculinos, Santiago Batalha e Dinis Maia atingiram os quartos de final ao ultrapassarem os suíços Armaud Boschung e Nolan Chanthakesone, por 21-15 e 21-13. Esta terça-feira o desafio será frente aos britânicos Benjamin Horseman e Jia Bin.



Santiago Batalha e Maria Wilkinson não passaram da primeira ronda em equipas mistas, tal como já havia acontecido também com Alexandre Bernardo e Isabella Wilkinson.