Bam Adebayo com segunda melhor pontuação na história da NBA

O poste dos Miami Heat chegou aos 83 pontos no triunfo sobre os Washington Wizards (150-129), ultrapassando a anterior segunda melhor marca, que pertencia a Kobe Bryant, com 81 pontos pelos Los Angeles Lakers em 22 de janeiro de 2006, frente aos Toronto Raptors.



Ainda longe, e aparentemente inalcançáveis, continuam os 100 pontos de Wilt Chamberlain pelos Philadelphia Warriors, em 02 de março de 1962, com a quarta melhor marca a ser de Luka Doncic, com 73 pontos, pelos Dallas Mavericks.



“É um momento especial. É o Wilt, eu, e depois o Kobe, o que parece loucura”, admitiu Adebayo.



A anterior melhor marca de Adebayo eram 41 pontos, que já tinha ultrapassado ao intervalo, com 43, concretizando 20 dos 43 lançamentos de campo tentados e 36 de uns incríveis 43 lances livres – números nunca antes vistos na NBA.



Frente a uma das piores equipas da NBA e sentindo que se podia estar a escrever história, os jogadores dos Heat tudo fizeram para ajudar Adebayo, fazendo todo o jogo para o poste e cometendo faltas no início das jogadas dos Wizards, para que a equipa de Miami pudesse ter mais tempo de ataque.



O segundo melhor marcador dos Heat foi o suplente Simone Fontecchio, com 18 pontos, com Alex Sarr a marcar 28 para os Wizards em apenas 19.40 minutos, depois de tecido poupado no último período.