Bárbara Timo diz que ser atleta olímpica "não é saudável"

”, assumiu Bárbara Timo.A judoca falava no segundo congresso S4 (Safety, Security, Service at Sports Events), organizado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), que decorre até esta quinta-feira.





Bárbara Timo reconheceu que “um atleta tem de ser de carne e de ferro, mas é preciso saber quando é de carne e quando é de ferro”, explicando que necessitou de uma “equipa multidisciplinar” para a acompanhar.



“O treinador, o psicólogo, o nutricionista, porque peso 70 quilos e desafiei-me a competir na categoria de -63 kg e isso obrigou-me a treinar e a competir com fome”, reconheceu.





“Não fui para Paris para competir, fui para disputar medalhas. Ter ficado logo ali (eliminada no primeiro combate) foi muito complicado. Não sei reagir a uma derrota, só sei reagir após uma derrota e depois desse luto”, admitiu Timo.



A judoca olímpica Bárbara Timo falou no painel sobre “Espírito Olímpico: valores que vão além do pódio”.