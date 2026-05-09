Barcelona elimina Benfica e defronta FC Porto na final da Liga dos Campeões de hóquei
O Barcelona eliminou o Benfica da Liga dos Campeões de hóquei em patins e vai jogar no domingo a final com o FC Porto, que derrotou o Óquei de Barcelos na outra meia-final.
Numa 'final a oito' que decorre em Coimbra, os catalães venceram por 4-3, com o resultado a ser feito na segunda parte, depois da igualdade 1-1 verificada ao intervalo.
Pelo Barcelona marcaram Ignacio Alabart (4 e 43), Marc Grau (33) e Ferran Font (34), enquanto pelos 'encarnados' os golos foram apontados por João Rodrigues (04 e 36) e Pau Bargalló (48).
No Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, o Benfica entrou a 'todo o gás no jogo, mas foi o Barcelona a abrir o marcador aos quatro minutos, por Ignacio Alabart, que, ao passar por trás da baliza adversária, atirou rasteiro junto ao poste.
A vantagem durou pouco e os 'encarnados' empataram no mesmo minuto, por João Rodrigues, a passe de Nil Roca, num lance que ainda foi analisado pelo vídeoárbitro.
No segundo tempo, o Barcelona entrou mais rápido e equilibrou a partida, explorando as fragilidades contrárias, e adiantou-se no marcador por Marc Grau, aos 33 minutos, após uma boa assistência de Ferran Font, que, no minuto seguinte, num remate cruzado, dilatou a vantagem para 3-1.
A equipa portuguesa ainda reduziu por João Rodrigues, na marcação de uma grande penalidade, aos 36 minutos, depois de Viti ter sido atingido na mão.
Aos 43 minutos, num livre direto a castigar as 10 faltas no jogo do Benfica, Ignacio Alabart 'bisou' na partida, com uma excelente execução técnica.
Os 'encarnados', puxados pelo público, ainda reduziram para 4-3 por Pau Bargalló, aos 48 minutos, numa fase em que o Barcelona jogava com menos um jogador, devido ao cartão azul mostrado a Ferrant Font, mas já não conseguiram chegar à igualdade.
A final entre Barcelona e FC Porto está agendada para as 18:00 de domingo.
Jogo no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.
Benfica - Barcelona, 3-4.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
0-1, Ignacio Alabart, 04 minutos.
1-1, João Rodrigues, 04.
1-2, Marc Grau, 33.
1-3, Ferrant Fonte, 34.
2-3, João Rodrigues, 36 (grande penalidade).
2-4, Ignacio Alabart, 43 (grande penalidade).
3-4, Pau Bargalló, 48.
Sob a arbitragem dos italianos Francesco Stallone e Joseph Silecchia, as equipas alinharam:
- Benfica: Conti Acevedo, Zé Miranda, Roberto Di Benedetto, Nil Roca e João Rodrigues. Jogaram ainda, Viti, Pau Bargalló, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto.
Treinador: Eduardo Castro.
- Barcelona: Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Ferran Font, Marc Grau e Sergi Aragonès. Jogaram ainda, Pablo Alvarez, Xavi Barroso, Sergi Llorca e Eloi Cervera.
Treinador: Ricardo Ares.
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sergi Aragonès (20), Nil Roca (30) e Sergi Fernández (47). Cartão azul para Sergi Aragonès (09), Marc Grau (28), João Rodrigues (30) e Ferran Font (47).
Assistência: Cerca de 2.000 espectadores.
(Com Lusa)