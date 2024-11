Barcelos vence na "Champions" de hóquei em patins

Para o Grupo A, os barcelenses juntam-se aos espanhóis do FC Barcelona e Noia como as equipas que saem da primeira jornada com vitórias.O grupo iniciou-se na quarta-feira com a vitória do FC Barcelona sobre o Saint-Omer, por 7-2, e prosseguiu com o triunfo do Noia sobre o Reus, por 3-1 e o do Óquei no Porto, por 4-1.





Oliveirense goileou franceses



No Grupo B, já se conhecia a vitória do Benfica sobre o Valongo, por 5-0, e hoje juntaram-se a goleada de 6-2 da Oliveirense aos franceses do HC Quévert e o triunfo do Trissino, de Itália, sobre o Liceo da Corunha, de Espanha, por 5-2.



No Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis, a Oliveirense não teve problemas em superar os franceses e já liderava ao intervalo por 3-1.



Na primeira parte, a equipa lusa avançou com os golos de Lucas Martinez (12), Diogo Abreu (14) e Bruno di Benedetto (17), tendo a equipa francesa reduzido mesmo antes do intervalo, por Ronan Ricaille.



O segundo tempo evoluiu de forma idêntica, com três golos para o "cinco" da casa e um para os gauleses, a fechar - marcaram neste tempo Franco Platero (37), Lucas Martinez (39) e "Facu" Navarro (43), e Matteo Garcia (50).



Avançam para a fase seguinte, os quartos-de-final, as quatro primeiras equipas de cada grupo.