Basquetebolista Paul George suspenso por 25 jogos por tomar medicamento proíbido

A NBA anunciou a suspensão de Paul George, de 35 anos, em vigor a partir de hoje, dia em que os 76ers defrontam os New Orleans Pelicans, na cidade do estado da Pensilvânia.



Na presente temporada, George, campeão olímpico no Rio2016, tem médias de 16,0 pontos, 5,1 ressaltos e 3,7 assistências por jogo, apesar de apenas ter disputado 27 encontros, dado ter enfrentado uma série de problemas físicos.



Pouco depois de divulgado o comunicado do castigo, o antigo jogador dos Los Angeles Clippers reconheceu o erro, numa mensagem partilhada pela cadeia televisiva ESPN.



“Nos últimos anos falei da importância da saúde mental e, à procura de um tratamento para um recente problema pessoal, cometi o erro de tomar um medicamento inapropriado. Assumo plena responsabilidade pelas minhas ações e peço desculpa à estrutura dos Sixers, aos meus companheiros e aos adeptos, pela minha conduta errada”, escreveu o jogador.



Paul George, que alinhou em nove jogos All-Star e vai deixar de receber aproximadamente 11,7 milhões de dólares (cerca de 9,8 milhões de euros), do seu salário anual de 51,7 (43,6), prometeu empenho para regressar em forma.



“Estou focado em aproveitar este tempo para assegurar que a minha mente e o meu corpo estejam nas melhores condições possíveis para ajudar a equipa quando regressar”, completou George, que pode voltar a jogar em 25 de março, quando os Philadelphia 76ers receberem os Chicago Bulls.