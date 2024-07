Bekauri e Matic puxam dos galões e conquistam ouro no judo

Foi quase sem surpresas que o quinto dia da competição individual de judo na Arena Champ-de-Mars consagrou Bekauri, que revalidou o título de Tóquio2020, e Matic, os nomes mais fortes dos últimos anos nas suas categorias.Apesar da derrota com Bekauri, Sanshiro Murao (prata) deu ao Japão a sétima medalha em 10 possíveis, com a garantia de pódios em todos os dias da competição.

A final de -90 kg ofereceu um dos mais entusiasmantes combates pelo ouro em Champ-de-Mars, com incerteza e equilíbrio na decisão, entre o poder físico e técnico de Bekauri e o purismo da escola japonesa de Murao. (Foto: Teresa Suarez - EPA)

O japonês chegou a estar em vantagem, que Bekauri igualou, e foi já com recurso ao vídeo que o georgiano voltou a pontuar com novo waza-ari, e mais um título olímpico.A França, segundo país com mais medalhas, continuou sem chegar ao ouro, com a eliminação de Marie Eve Gahie (sétima em -70 kg), apesar do bronze do não favorito Maxime-Gaek Ngayap Hambou (38.º do ranking), com um terceiro castigo ao brasileiro Rafael Macedo.O outro bronze em masculinos foi entregue ao grego Theodoros Tselidis, que no combate decisivo venceu o espanhol Tristani Mosakhlishvili.A categoria média pesada masculina trouxe muitas surpresas, com a saída prematura de seis dos oito cabeças de série, ou logo no combate de estreia, nos 16/avos de final, ou nos oitavos, sem segundas hipóteses de seguirem em frente.Um cenário que ‘atingiu’ alguns sonantes da categoria: o sérvio Nemanja Majdov (segundo favorito), o quirguiz Erlan Sherov (quarto), o húngaro Krisztian Toth (quinto), o uzbeque Davlat Bobonov (sexto), o turco Mihael Zgank (sétimo) e o italiano Christian Parlati (oitavo).Em femininos, além do ouro de Barbara Matic e da prata da alemã Miriam Butkereit, Michaela Polleres, terceira favorita e vice-campeã em Tóquio2020, deu a primeira medalha em Paris2024 à Áustria, ao conquistar o bronze em -70 kg, à semelhança da belga Gabriela Willems.Willems partiu detrás (15.ª pré-designada) para surpreender na Arena Champ-de-Mars e acabou por ser a menos cotada das finalistas femininas a subir os degraus do pódio, na sua primeira conquista de topo, depois de ser quinta mos Mundiais.Fora das decisões ficaram as candidatas Saki Niizoe (quinta favorita) e Marie Eve Gahie (sexta), que terminaram em sétimo, mas, sobretudo a grega Elisavet Teltsidou, que se apresentava como segunda cabeça de série e foi afastada nos ‘oitavos’.Com 40 medalhas já entregues (10 de ouro, 10 de prata e 20 de bronze), o Japão destaca-se com sete, três das quais de ouro, uma de prata e três de bronze, enquanto a França tem igualmente sete, mas duas de prata e cinco de bronze.Portugal contou neste quinto dia com Taís Pina, eliminada no primeiro combate, tendo ainda em prova Jorge Fonseca (-100 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg), em ação na quinta-feira, e Rochele Nunes (+78 kg), na sexta-feira.