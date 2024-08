Bélgica desiste da estafeta mista após triatleta adoecer

"Claire Michel, membro da estafeta, está, infelizmente, doente e terá de retirar-se da competição", informaram hoje os dois organismos em comunicado, no qual não especificam a doença em causa, mas salientam que a decisão foi tomada após consulta aos atletas e às pessoas que os acompanham.

A posição do COIB e da federação de triatlo belgas ficam expressas, mais adiante, no comunicado, deixando criticas à maneira como foram organizadas as competições da modalidade em Paris2024.

"Esperamos que sejam aprendidas lições para as próximas competições de triatlo nos Jogos Olímpicos. Pensamos na garantia dos dias de treinos, dos dias de competição e o formato desta, que deve ser clarificado com antecedência de modo a garantir que não haja incerteza para os atletas, para quem os apoia e para os adeptos", acrescentaram.

A triatleta Claire Michel, que ficou em 38.ª na prova individual feminina, terá adoecido por ter sido infetada pela bactéria escherichia coli (E.coli), segundo revelam os meios de comunicação belgas.

As condições do rio Sena, que acolhe o percurso de natação das provas de triatlo, têm sido uma constante dor de cabeça para a organização e atletas, tendo mesmo obrigado ao cancelamento de treinos e ao adiamento por um dia da prova masculina.

A triatleta iria disputar a estafeta ao lado de Marten van Riel, Jolien Verveylen e Jelle Geens.

O suíço Adrien Briffod, que também disputou a prova individual na quarta-feira, teve uma infeção estomacal, com o comité olímpico helvético a assumir a impossibilidade de ligar esta doença à natação disputada no rio Sena.

O substituto de Adrien Briffod, Simon Westermann, também foi excluído da estafeta, devido a uma infeção gastrointestinal, sem que tivesse nadado no rio francês, acrescentou o comité suíço, que mantém a intenção de alinhar na prova mista, na segunda-feira.

O rio Sena também será palco da natação em águas abertas, com a prova feminina, na qual participa a portuguesa Angélica André, e masculina agendadas, respetivamente, para quinta e sexta-feira.