Benfica admite expulsar sócios envolvidos em atos racistas no jogo com Real Madrid

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte do clube.

De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, o procedimento foi iniciado assim que o clube tomou conhecimento das imagens e encontra-se já em fase de conclusão.

Em causa estão dois adeptos detentores de Red Pass (lugar cativo) partilhado. Caso os autores sejam associados do clube, a direção `encarnada` pode aplicar um processo disciplinar que poderá levar à expulsão de sócios.

Recorde-se que o Real Madrid apresentou à UEFA imagens de adeptos do Benfica a protagonizarem manifestações racistas durante o jogo da Liga dos Campeões, marcado também pelo incidente entre Prestianni e Vinicius Júnior.

Na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da `Champions`, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.

O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.

Após a partida, que decorreu no Estádio da Luz, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinicius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.

O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, que nega os insultos, lamentando o que considera ser uma "campanha de difamação".

O clube da Luz garantiu ainda "total espírito de colaboração" com UEFA, que nomeou, entretanto, um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição de ambos os atletas nos próximos dias.