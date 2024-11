Benfica bate AEK e avança na Taça Challenge feminina de voleibol

O jogo, disputado no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, confirmou assim a esperada passagem das 'águias' aos oitavos de final da competição, ronda em que a formação treinada por Rui Moreira vai voltar a enfrentar uma equipa da capital grega, o Athens ASP Thetis, que venceu os dois jogos (3-1 e 3-2) frente às neerlandesas do Friso Sneek.



O primeiro jogo dos 'oitavos' será disputado em Lisboa, em 26, 27 ou 28 de novembro.



A norte-americana do Benfica Kyra Holt, com 19 pontos, foi a melhor pontuadora do jogo, enquanto a sua compatriota Breana Edwards, com 11, foi a jogadora mais concretizadora da equipa grega.



Sem nunca ver o seu favoritismo contestado, o Benfica, que está de regresso às competições europeias de voleibol feminino após um hiato de 34 anos, ganhou hoje com os parciais de 25-19, 25-19 e 25-13, em 70 minutos de jogo, apenas.