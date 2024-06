Benfica bate FC Porto e iguala final do nacional de hóquei em patins

No regresso do guarda-redes Pedro Henriques à baliza do Benfica, após dois jogos de ausência na sequência da expulsão no jogo quatro do play-off da meia-final com a Oliveirense, foi o FC Porto que entrou melhor e viu Carlo Di Benedetto, aos quatro minutos, inaugurar o marcador, após falha de Nil Roca.



Os comandados de Nuno Resende não desarmaram e, apesar de menos consistentes do que o adversário, chegaram à igualdade, aos 11 minutos, por intermédio de Nicolía, que, aos 15, converteu a grande penalidade que colocou o Benfica e liderar, na sequência de uma falta de Edu Lamas sobre Gonçalo Pinto.



Com um início de segunda parte ‘pastosa’, em comparação com a ponta final da primeira, quando o jogo ‘partiu’, viria a ser novamente Carlos Nicolia a marcar, novamente de grande penalidade, por falta de Xavier Malian sobre Zé Miranda.



Sem baixar o braços, o FC Porto balanceou-se para o ataque, e esteve perto de sofrer o quarto golo, mas o risco acabou premiado quando Telmo Pinto, aos 38 minutos, reduziu para 3-2.



Mas, definitivamente, a noite era do Benfica e, aos 40 minutos, Gonçalo Pinto recolocou os campeões nacionais a vencer por dois golos, perante o delírio do muito público presente na Luz.



Os ‘dragões’ acusaram fortemente o golo sofrido e não conseguiram reentrar no jogo, até que, aos 44 minutos, Zé Miranda, em contra-ataque, fez o 5-2 que selou o resultado final.



As duas equipas voltam a medir forças no domingo, às 15:00 horas, no Dragão Caixa no jogo três deste play-off.



Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 5-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, Carlo Di Benedetto, 04 minutos.



1-1, Carlos Nicolía, 11.



2-1, Carlos Nicolía, 15 (grande penalidade).



3-1, Carlos Nicolía, 33 (grande penalidade).



3-2, Telmo Pinto, 38.



4-2, Gonçalo Pinto, 40.



5-2, Zé Miranda, 44.







Sob a arbitragem de Joaquim Pinto, João Catrapona e João Martins, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Carlos Nicolía, Pablo Álvarez, Nil Roca e Roberto Di Benedetto. Jogaram ainda Zé Miranda, Diogo Rafael, Pol Manrubia e Gonçalo Pinto.



Treinador: Nuno Resende.



- FC Porto: Xavier Malian, Telmo Pinto, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda Leonardo Pais, Ezequiel Mena, Edu Lamas, Rafa Costa e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.







Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.