Benfica conquista Elite Cup feminina de hóquei em patins pela terceira vez consecutiva

As 'encarnadas' somaram o terceiro titulo em três edições, depois de em 2022/23 terem erguido o troféu com um triunfo por 6-1 frente ao Campo de Ourique e em 2023/24 por 5-2 ao Turquel.



Após a guarda-redes Maria Vieira ter negado à Sanjoanense um golo de livre direto, na sequência de um cartão azul mostrado a Rita Batista, o Benfica colocou-se em vantagem por Maria Sofia Silva (1-0), a seis minutos do intervalo.



O conjunto orientado por Paulo Almeida entrou da melhor forma no segundo tempo, com Maria Sofia Silva a bisar para o 2-0, com apenas 40 segundos decorridos no relógio.



No entanto, a Sanjoanense, embora tenha falhado a finalização de um livre direto por azul mostrado a Marlene Sousa, ainda em 'power play' (vantagem numérica), logrou reduzir para 2-1 por intermédio de Catarina Costa, aos 33 minutos.



Animada pelo golo, a equipa nortenha conseguiu a reviravolta nos minutos seguintes, com Joana Rodrigues a empatar 2-2, aos 35 minutos, e Catarina Costa a fazer o 3-2, aos 37, na recarga a um livre direto.



Obrigadas a patinar atrás do prejuízo, as 'águias' reagiram e foi, mais uma vez, Maria Sofia Silva que, com o terceiro da conta pessoal, estabeleceu o empate 3-3, aos 44 minutos.



Os minutos finais do encontro foram intensos, com o Benfica a recuperar a liderança do marcador com um golo da espanhola Aimée Blackman (4-3), aos 48 minutos, e a fechar as contas no último segundo por Marlene Sousa (5-3).



"Foi um grande jogo para uma grande final e o Benfica acaba por ganhar bem porque carregou durante todo o tempo. Estivemos sempre à frente do marcador, independentemente de elas conseguirem, na segunda parte, passar do 2-0 para o 2-3, mas a minha equipa acredita sempre até ao fim. Acho que a vitória é justa do Benfica, com uma grande equipa do outro lado", disse o treinador 'encarnado' Paulo Almeida.



A capitã do Benfica, Marlene Sousa, explicou que a Sanjoanense é uma equipa "muito especial" para si, dado que foi nesse emblema que fez toda a sua formação, e salientou que "foi um grande jogo de hóquei em patins no qual houve de tudo".



"Foi uma vitória muito suada, mas é assim também que se definem as grandes equipas e ir à procura do resultado quando as coisas começam a não correr bem. E assim foi. Muita mística dentro do campo, lutar até ao fim e o Benfica está de parabéns por ter conseguido mais uma vitória e revalidado este título", disse.