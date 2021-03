Benfica conquista Taça de Portugal de basquetebol feminino pela primeira vez

Anfitriã da "final four", a formação encarnada já liderava ao intervalo por 45-23.

O conjunto da Luz é o 15.º clube a inscrever o seu nome no historial de vencedores da prova, que se disputou pela primeira vez em 1963/64 e cujo "ranking" é liderado por CIF e CAB Madeira, ambos com sete troféus.





A formação encarnada, comandada por Eugénio Rodrigues, dominou desde o primeiro minuto, num embate em que a primeira parte menos inspirada do Vitória, que chegou ao intervalo a perder por 45-23, justificou o resultado final.



Nas "águias", Mariana Silva, com 23 pontos e 10 ressaltos, e Joana Soeiro, com 17 pontos e seis assistências, foram as jogadoras mais influentes, enquanto Catarina Mateus e Alexandra Mollenhauer, com 18 e 15 pontos, respetivamente, foram as mais inconformadas entre as minhotas.



Apesar de na ficha de jogo aparecer como visitante e de nas bancadas não haver público, o Benfica jogou em casa, no pavilhão Fidelidade, e nos primeiros minutos do encontro pareceu, de facto, mais confortável no jogo.



O encontro terminou com 85-63 e o Benfica, segundo classificado da Liga portuguesa, confirmou a conquista da sua primeira Taça de Portugal, sucedendo à Quinta dos Lombos.