Benfica contrata andebolista Egon Hanusz

", informou o emblema germânico no seu site oficial.Ego Hanusz, de 26 anos, chegou ao TVB Estugarda em 2021/22, oriundo do Csurgói KK, em que fez toda a carreira no seu país.Internacional húngaro em 42 ocasiões, Hanusz esteve presente nos mundiais de 2021 e 2023, e nos europeus de 2022 e 2024.O Benfica ocupa atualmente a terceira posição no campeonato, com 36 pontos, atrás dos rivais Sporting e FC Porto, respetivamente com 46 e 44 pontos, que na última jornada, no sábado, vão decidir o título nacional.