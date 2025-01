Benfica e Óquei goleiam na "Champions" de hóquei

Em Oliveira de Azeméis, em partida do Grupo B, a equipa comandada por Raul Alves não conseguiu travar a supremacia benfiquista e também espera pelas últimas jornadas para definir o futuro.





O Óquei de Barcelos, já com o apuramento garantido, jogou em casa do Reus e impos uma goleada (4-0). Miguel Rocha, Poka, Manrubia e Danilo Rampula foram os autores dos golos da equipa portuguesa que o intervalo vencia por 1-0.





O FC Porto marcou passo na fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao empatar 3-3 com o Barcelona na sétima jornada da prova, numa partida em que esteve a vencer por 3-1.





O Valongo complicou as contas com a derrota em casa do Liceo (2-0), mas deixa tudo em aberto para os próximos jogos, apesar de já ser muito complicado.